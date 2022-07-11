Депутаты внесли в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветерана сотрудникам ФСБ
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки в закон «О ветеранах», согласно которым статус ветерана боевых действий будут получать сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ), выполнявшие задачи в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 г. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторами поправок выступили представители всех парламентских фракций. В случае их принятия статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий получат сотрудники ФСБ, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, провокаций на государственной границе и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
«Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В финансово-экономическом обосновании указано, что по данным ФСБ, в случае принятия законопроекта ветеранами могут быть признаны 2 000 человек, инвалидами – 10. Таким образом, на финансирование реализации законопроекта потребует 43 млн руб. в 2022 г.
23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.
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