В ВГА допустили остановку реактора Запорожской АЭС из-за ударов Украины
Удары украинских военных по территории Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя линии электропередач (ЛЭП) нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», – приводит его слова «РИА Новости».
Как утверждает представитель ВГА, украинские военные намеренно продолжают обстреливать ЛЭП.
11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
Ранее сегодня Рогов заявил, что станцию атаковали западными управляемыми снарядами. Он уточнил, что один из них упал в 10 м от площадки хранения ядерного топлива.
После начала спецоперации Украина неоднократно наносила удары по территории станции. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом».
Атаки продолжились 7 и 11 августа. Вчера украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
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