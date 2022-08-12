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СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Омске

Ведомости

После частичного обрушения пятиэтажки в Советском районе Омска следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Об этом сообщается на сайте управления СКР по Омской области.

«По версии следствия, обрушение...произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения», – говорится в сообщении.

Два дела объединены в одно производство, пояснили в СК. В настоящий момент проводятся обыски в Департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта, а также выемка документации у судебных приставов, добавили в ведомстве.

Подробный доклад об инциденте поручил представить глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сегодня днем в Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной стало ветхое состояние дома. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. В местном управлении МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома. Были эвакуированы 40 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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