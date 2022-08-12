СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Омске
После частичного обрушения пятиэтажки в Советском районе Омска следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Об этом сообщается на сайте управления СКР по Омской области.
«По версии следствия, обрушение...произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения», – говорится в сообщении.
Два дела объединены в одно производство, пояснили в СК. В настоящий момент проводятся обыски в Департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта, а также выемка документации у судебных приставов, добавили в ведомстве.
Подробный доклад об инциденте поручил представить глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сегодня днем в Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной стало ветхое состояние дома. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. В местном управлении МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома. Были эвакуированы 40 человек.
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