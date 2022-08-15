Защита осужденной в России баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет колонии за контрабанду наркотиков, обжаловала приговор, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину.
«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», – отметила Благоволина.
В феврале 2022 г. спортсменку задержали в аэропорту «Шереметьево». В ее багаже были обнаружены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России. 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
После оглашения приговора Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии. 13 августа российский МИД подтвердил факт переговоров России и США по обмену заключенными.
Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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