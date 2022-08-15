Защита осужденной в России баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

После оглашения приговора Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии. 13 августа российский МИД подтвердил факт переговоров России и США по обмену заключенными.