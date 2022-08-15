Мелитопольский госуниверситет получил российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко в Запорожской области получил аккредитацию в Рособрнадзоре, сообщается на сайте надзорного органа.
Свидетельство об аккредитации ректору учебного заведения Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Вуз будет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца.
В состав госуниверситета вошли четыре высших учебных заведения Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.
Ранее аккредитацию в России уже получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также пять средних общеобразовательных школ в Бердянске, Черниговке, Энергодаре, Купянске и Изюме.
1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с Луганской народной республикой (ЛНР).