После взрыва в ТЦ Еревана погибли шесть человек, 19 числятся пропавшими
Шесть человек погибли, 19 могут считаться пропавшими без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, сообщается на сайте МЧС Армении.
«В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 6 граждан», – говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что по результатам звонков, поступивших на горячую линию, без вести пропавшими на территории «Сурмалу» могут считаться 19 человек, среди них – один гражданин Ирана.
После взрыва за медицинской помощью обратились 60 человек, 47 человек выписаны, 13 продолжают лечение.
Первые сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.