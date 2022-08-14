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В ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв

Ведомости

В Ереване в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

«14 августа в 13:23 (12:32 мск) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва есть погибшие. Руководитель армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян заявила, что в больницы доставлены семь пострадавших. Причина взрыва пока не установлена.

«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — отметила Степанян.

По предварительным данным, горит склад пиротехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных