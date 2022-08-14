В ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв
В Ереване в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
«14 августа в 13:23 (12:32 мск) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв», — говорится в сообщении.
На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог.
Как сообщает ТАСС, в результате взрыва есть погибшие. Руководитель армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян заявила, что в больницы доставлены семь пострадавших. Причина взрыва пока не установлена.
«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — отметила Степанян.
По предварительным данным, горит склад пиротехники.