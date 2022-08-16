Умер судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов

Кононов родился в 1947 г. в Москве, в 1973 г. окончил юрфак МГУ, после чего работал в прокуратуре. Впоследствии занялся научной деятельностью и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам криминологии. В 1990 г. стал народным депутатом РСФСР, а уже в октябре 1991 г. был избран судьей только что созданного Конституционного суда России. Эту должность он занимал вплоть до своей отставки в 2009 г.