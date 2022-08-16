Умер судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов
Советский и российский юрист, один из первых судей Конституционного суда Анатолий Кононов скончался 15 августа в Москве, сообщила пресс-служба КС. «15 августа 2022 г. ушел из жизни советский и российский юрист, судья Конституционного Суда РФ в отставке Анатолий Леонидович Кононов», – говорится в сообщении.
Кононов родился в 1947 г. в Москве, в 1973 г. окончил юрфак МГУ, после чего работал в прокуратуре. Впоследствии занялся научной деятельностью и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам криминологии. В 1990 г. стал народным депутатом РСФСР, а уже в октябре 1991 г. был избран судьей только что созданного Конституционного суда России. Эту должность он занимал вплоть до своей отставки в 2009 г.
Как писали тогда «Ведомости», только за предшествующие отставке пять лет Кононов высказал 15 «особых мнений», отличающихся от официальных трактовок Конституционного суда. К примеру, Кононов посчитал в декабре 2005 г. отмену прямых выборов губернаторов противоречащей Основному закону, а замену избрания председателя КС и его заместителей самими судьями его назначением Совфедом по представлению президента – «неуважительной и недемократичной» процедурой.
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