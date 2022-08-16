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Умер судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов

Ведомости

Советский и российский юрист, один из первых судей Конституционного суда Анатолий Кононов скончался 15 августа в Москве, сообщила пресс-служба КС. «15 августа 2022 г. ушел из жизни советский и российский юрист, судья Конституционного Суда РФ в отставке Анатолий Леонидович Кононов», – говорится в сообщении.

Кононов родился в 1947 г. в Москве, в 1973 г. окончил юрфак МГУ, после чего работал в прокуратуре. Впоследствии занялся научной деятельностью и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам криминологии. В 1990 г. стал народным депутатом РСФСР, а уже в октябре 1991 г. был избран судьей только что созданного Конституционного суда России. Эту должность он занимал вплоть до своей отставки в 2009 г.

Как писали тогда «Ведомости», только за предшествующие отставке пять лет Кононов высказал 15 «особых мнений», отличающихся от официальных трактовок Конституционного суда. К примеру, Кононов посчитал в декабре 2005 г. отмену прямых выборов губернаторов противоречащей Основному закону, а замену избрания председателя КС и его заместителей самими судьями его назначением Совфедом по представлению президента – «неуважительной и недемократичной» процедурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных