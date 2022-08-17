Дерипаска подал в суд на Навального
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному*, сообщила команда Навального в соцсетях. Ответчиками также в исковом заявлении значатся соратники Навального Георгий Албуров и Мария Певчих, издание The Insider, которое признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, американский журнал New Lines и холдинговая компания Associated Newspapers Limited.
Как отметила команда Навального, Дерипаска требует удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурирует министр иностранных дел Сергей Лавров и бизнесмен. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы, куда и поступило исковое заявление, Дерипаска требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство (какой именно – не уточняется), а также удаления материалов о расследовании в The Insider и New Lines. Требований о денежной компенсации в иске нет, добавили в суде.
В 2020 г. Дерипаска уже подавал иск к Навальному из-за того, что осенью 2019 г. тот распространял на своем YouTube-канале информацию о том, что компании Дерипаски якобы получают поддержку государственных банков на нерыночных условиях. Сторона Дерипаски требовала опубликовать опровержение и выплатить символическую компенсацию в 1 руб. В ноябре 2021 г. Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга