Дерипаска подал в суд на Навального

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному*, сообщила команда Навального в соцсетях. Ответчиками также в исковом заявлении значатся соратники Навального Георгий Албуров и Мария Певчих, издание The Insider, которое признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, американский журнал New Lines и холдинговая компания Associated Newspapers Limited.