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Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному*, сообщила команда Навального в соцсетях. Ответчиками также в исковом заявлении значатся соратники Навального Георгий Албуров и Мария Певчих, издание The Insider, которое признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, американский журнал New Lines и холдинговая компания Associated Newspapers Limited.

Как отметила команда Навального, Дерипаска требует удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурирует министр иностранных дел Сергей Лавров и бизнесмен. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы, куда и поступило исковое заявление, Дерипаска требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство (какой именно – не уточняется), а также удаления материалов о расследовании в The Insider и New Lines. Требований о денежной компенсации в иске нет, добавили в суде.

В 2020 г. Дерипаска уже подавал иск к Навальному из-за того, что осенью 2019 г. тот распространял на своем YouTube-канале информацию о том, что компании Дерипаски якобы получают поддержку государственных банков на нерыночных условиях. Сторона Дерипаски требовала опубликовать опровержение и выплатить символическую компенсацию в 1 руб. В ноябре 2021 г. Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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