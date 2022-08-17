Дерипаска подал в суд на Навального

Как отметила команда Навального, Дерипаска требует удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурирует министр иностранных дел Сергей Лавров и бизнесмен. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы, куда и поступило исковое заявление, Дерипаска требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство (какой именно – не уточняется), а также удаления материалов о расследовании в The Insider и New Lines. Требований о денежной компенсации в иске нет, добавили в суде.