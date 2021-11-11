Суд обязал Навального удалить с Youtube-канала ролики о Дерипаске
Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.
«Суд удовлетворил наши требования — обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики», — сказал агентству адвокат.
Отмечается, что основанием для подачи иска стали несколько роликов на Youtube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Как рассказал адвокат, Навальный из-за блокировки Youtube-канала должен был разместить опровержение не в нем, а в газете «Коммерсантъ».
При этом Дерипаска просил денежную компенсацию в 1 рубль, суд согласился с этим требованием. Но если Навальный после вступления решения суда в силу не выполнит его, то ему грозит штраф в размере 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.