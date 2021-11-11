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Суд обязал Навального удалить с Youtube-канала ролики о Дерипаске

Ведомости

Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

«Суд удовлетворил наши требования — обязал Навального опровергнуть информацию, распространенную в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики», — сказал агентству адвокат.

Отмечается, что основанием для подачи иска стали несколько роликов на Youtube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Как рассказал адвокат, Навальный из-за блокировки Youtube-канала должен был разместить опровержение не в нем, а в газете «Коммерсантъ».

При этом Дерипаска просил денежную компенсацию в 1 рубль, суд согласился с этим требованием. Но если Навальный после вступления решения суда в силу не выполнит его, то ему грозит штраф в размере 50 000 руб. в день за каждый день просрочки.

Ранее по теме: Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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