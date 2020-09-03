Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному
Арбитражный суд города Москвы приостановил рассмотрение иска предпринимателя Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному о защите деловой репутации, чести и достоинства. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.
«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть иск господина Дерипаски. Желаем ответчику скорейшего выздоровления и очень ждем его в суде. Нам важно, чтобы в открытом и честном судебном процессе было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации о неправильном поведении истца у Навального не было», – сказал Мельников.
Он добавил, что нет смысла «выигрывать в отсутствие Навального». «Хотим, чтобы он рассказал, почему это все написал: якобы бизнес Дерипаски очень плохой, получает кредиты в госбанках на нерыночных условиях», – сказал Мельников. Он уточнил, что попросил в суде о приостановке разбирательства до полного выздоровления Навального. «Это было первое заседание по иску, но Навальный обычно сам ходит на процессы и выступает», – резюмировал собеседник.
Как передает «РИА Новости» с заседания арбитража, суд удовлетворил соответствующее ходатайство представителя Навального, против которого не возражал юрист истца. Как пояснил представитель ответчика, его доверитель находится на лечении в клинике в Берлине, что в соответствии с процессуальными нормами является основанием для приостановления производства. «Я не могу согласовать с ответчиком правовую позицию по делу, не могу согласовать какие-либо ходатайства по делу, это затрудняет ход судебного разбирательства», – сказал представитель Навального.
Судья Ольга Никонова приостановила дело и обязала стороны «уведомить суд о возможности возобновления производства по делу в случае отпадения обстоятельств, повлекших приостановление». Ранее Алексей Мельников сообщил, что поводом для подачи иска стали несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Как заявил адвокат, распространенная ответчиком информация «не имеет под собой фактического основания и порочит деловую репутацию Олега Владимировича». В своем иске Дерипаска, по словам Мельникова, требует опровержения информации и символической компенсации морального вреда в размере 1 рубля. К Навальному также заявлено требование о взыскании с него судебной неустойки в размере 50 000 руб. за каждый день возможного неисполнения решения суда, говорится в материалах суда.