Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному

Судья Ольга Никонова приостановила дело и обязала стороны «уведомить суд о возможности возобновления производства по делу в случае отпадения обстоятельств, повлекших приостановление». Ранее Алексей Мельников сообщил, что поводом для подачи иска стали несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Как заявил адвокат, распространенная ответчиком информация «не имеет под собой фактического основания и порочит деловую репутацию Олега Владимировича». В своем иске Дерипаска, по словам Мельникова, требует опровержения информации и символической компенсации морального вреда в размере 1 рубля. К Навальному также заявлено требование о взыскании с него судебной неустойки в размере 50 000 руб. за каждый день возможного неисполнения решения суда, говорится в материалах суда.