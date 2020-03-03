Представитель Дерипаски раскрыл суть иска к Навальному
Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за того, что осенью 2019 г. оппозиционер распространял на своем YouTube-канале информацию о том, что компании Дерипаски получают поддержку государственных банков на нерыночных условиях, сообщил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Он заявил, что утверждения Навального не соответствуют действительности и не подкреплены никакими фактами.
Сторона Дерипаски требует опубликовать опровержение информации и выплатить символическую компенсацию в 1 руб., сказал адвокат. Действия Навального направлены не на развитие свободной общественной дискуссии по важным темам, а на очернение деловой репутации бизнесмена, заявил Мельников.
Адвокат не уточнил, о какой именно информации идет речь в иске. 28 ноября 2019 г. во время прямого эфира на своем YouTube-канале Навальный прокомментировал лишение Олега Дерипаски кипрского гражданства. «По сути, бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то государственную помощь. Ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег, которые можно бесконечно рефинансировать», – сказал оппозиционер.
Ранее об иске Дерипаски сообщил сам Навальный. В своем блоге он написал, что ему об этом рассказал начальник юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади. «За что – не знаем, но записали его почему-то как «Дерипаско», – уточнил Навальный. На сайте картотеки судебных дел говорится, что «заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение», было подано 26 февраля.