Представитель Дерипаски раскрыл суть иска к Навальному

Адвокат не уточнил, о какой именно информации идет речь в иске. 28 ноября 2019 г. во время прямого эфира на своем YouTube-канале Навальный прокомментировал лишение Олега Дерипаски кипрского гражданства. «По сути, бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то государственную помощь. Ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег, которые можно бесконечно рефинансировать», – сказал оппозиционер.