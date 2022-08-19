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Таиланд позволит туристам продлевать срок пребывания в стране

Ведомости

Власти Таиланда разрешат иностранным туристам с октября 2022 г. по март 2023 г. продлевать срок пребывания в стране, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на официального представителя Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Тависилпа Висануйотина. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

Граждане из более чем 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и обладают правом находиться в стране 30 дней, по новым правилам смогут увеличить срок пребывания до 45 дней. Кроме того, туристы из еще 18 стран, которым не нужны визы для въезда, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде с 15 до 30 дней. Также с октября визу по прибытии смогут получить граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии, сказал Висануйотин.

Правительство Таиланда ожидает, что рост турпотока сможет помочь в восстановлении экономики страны, которая пострадала после пандемии коронавируса. Всего за январь-июль 2022 г. страну посетили 3,78 млн туристов, в основном это были граждане Малайзии, Сингапура и Индии. «Такой подход поможет увеличить доходы от туристической отрасли, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса», — добавил Висануйотин.

1 июня Таиланд отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С этого момента привитым туристам требуются для въезда только документы, прививочный сертификат и медицинская страховка, которая способна покрыть расходы на $10 000. Непривитым туристам, как и частично привитым, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до вылета в королевство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных