Таиланд позволит туристам продлевать срок пребывания в стране

Граждане из более чем 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и обладают правом находиться в стране 30 дней, по новым правилам смогут увеличить срок пребывания до 45 дней. Кроме того, туристы из еще 18 стран, которым не нужны визы для въезда, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде с 15 до 30 дней. Также с октября визу по прибытии смогут получить граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии, сказал Висануйотин.