Таиланд позволит туристам продлевать срок пребывания в стране
Власти Таиланда разрешат иностранным туристам с октября 2022 г. по март 2023 г. продлевать срок пребывания в стране, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на официального представителя Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Тависилпа Висануйотина. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.
Граждане из более чем 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и обладают правом находиться в стране 30 дней, по новым правилам смогут увеличить срок пребывания до 45 дней. Кроме того, туристы из еще 18 стран, которым не нужны визы для въезда, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде с 15 до 30 дней. Также с октября визу по прибытии смогут получить граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии, сказал Висануйотин.
Правительство Таиланда ожидает, что рост турпотока сможет помочь в восстановлении экономики страны, которая пострадала после пандемии коронавируса. Всего за январь-июль 2022 г. страну посетили 3,78 млн туристов, в основном это были граждане Малайзии, Сингапура и Индии. «Такой подход поможет увеличить доходы от туристической отрасли, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса», — добавил Висануйотин.
1 июня Таиланд отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С этого момента привитым туристам требуются для въезда только документы, прививочный сертификат и медицинская страховка, которая способна покрыть расходы на $10 000. Непривитым туристам, как и частично привитым, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до вылета в королевство.
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