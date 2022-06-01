Таиланд отменил карантин при въезде в страну
Таиланд с 1 июня отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации, передает ТАСС.
Привитым туристам требуются для въезда, помимо паспорта, прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 000. Что касается непривитых или частично вакцинированных иностранцев, то вместо сертификата им необходимо предоставить отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста, сделанных за 72 часа до вылета в королевство.
Ранее сегодня стало известно, что власти Кипра с 1 июня отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. На острове также больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт.