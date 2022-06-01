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Общество

Таиланд отменил карантин при въезде в страну

Ведомости

Таиланд с 1 июня отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации, передает ТАСС.

Привитым туристам требуются для въезда, помимо паспорта, прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 000. Что касается непривитых или частично вакцинированных иностранцев, то вместо сертификата им необходимо предоставить отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста, сделанных за 72 часа до вылета в королевство.

Ранее сегодня стало известно, что власти Кипра с 1 июня отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. На острове также больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных