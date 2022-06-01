Таиланд отменил карантин при въезде в страну

Ранее сегодня стало известно, что власти Кипра с 1 июня отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. На острове также больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт.