Израиль отменит обязательное тестирование на коронавирус в аэропорту
С 20 мая Израиль отменяет требование об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус в аэропорту при въезде в страну. Об этом 8 мая сообщил минздрав страны, передает «РИА Новости».
«Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, с 20 мая 2022 г. больше не нужно будет проходить ПЦР-тест», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Минздрав отменяет тестирование на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране, а также после оценки ситуации с участием специалистов ведомства и сотрудников управления аэропортов.
При этом иностранцам по-прежнему придется сдавать тест перед вылетом, говорится в сообщении. Однако с 10 мая перед посадкой разрешается предъявлять негативный результат тестирования на антиген, а не ПЦР-тест. Тест необходимо сделать за сутки до вылета в Израиль.
Израиль с 1 марта разрешил въезд в страну непривитым от коронавируса. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщал, что в страну пустят при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки в Израиле.
В мае власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, аналогичное решение приняли в Сербии и Новой Зеландии. Власти Таиланда в апреле сообщили, что с 1 мая отменят требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус для вакцинированных.