Израиль отменит обязательное тестирование на коронавирус в аэропорту

При этом иностранцам по-прежнему придется сдавать тест перед вылетом, говорится в сообщении. Однако с 10 мая перед посадкой разрешается предъявлять негативный результат тестирования на антиген, а не ПЦР-тест. Тест необходимо сделать за сутки до вылета в Израиль.