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Общество

Израиль отменит обязательное тестирование на коронавирус в аэропорту

Ведомости

С 20 мая Израиль отменяет требование об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус в аэропорту при въезде в страну. Об этом 8 мая сообщил минздрав страны, передает «РИА Новости».

«Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, с 20 мая 2022 г. больше не нужно будет проходить ПЦР-тест», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Минздрав отменяет тестирование на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране, а также после оценки ситуации с участием специалистов ведомства и сотрудников управления аэропортов.

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При этом иностранцам по-прежнему придется сдавать тест перед вылетом, говорится в сообщении. Однако с 10 мая перед посадкой разрешается предъявлять негативный результат тестирования на антиген, а не ПЦР-тест. Тест необходимо сделать за сутки до вылета в Израиль. 

Израиль с 1 марта разрешил въезд в страну непривитым от коронавируса. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщал, что в страну пустят при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки в Израиле.

В мае власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, аналогичное решение приняли в Сербии и Новой Зеландии. Власти Таиланда в апреле сообщили, что с 1 мая отменят требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус для вакцинированных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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