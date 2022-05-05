ВОЗ оценила избыточную смертность от коронавируса в 14,9 млн человек
Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020-2021 гг. составила 14,9 млн человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Эти отрезвляющие данные указывают не только на воздействие пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Как пояснили специалисты ВОЗ, избыточная смертность рассчитывается как разница между числом смертей, которые произошли, и числом, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии, на основе данных за предыдущие годы. К избыточной смертности относятся случаи смерти, связанные с COVID-19 прямо, по причине болезни, или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество.
Большая часть избыточных смертей — 84% — приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Северную и Южную Америку. Около 68% случаев избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира, отметили в организации.
Организация ранее сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 510 млн, а число летальных исходов — 6,23 млн. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 80 420 406. Далее следуют Индия — 43 072 176, Бразилия — 30 399 004, Франция — 27 720 499 и Германия — 24 710 769.