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Общество

ВОЗ оценила избыточную смертность от коронавируса в 14,9 млн человек

Ведомости

Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020-2021 гг. составила 14,9 млн человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

«Эти отрезвляющие данные указывают не только на воздействие пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как пояснили специалисты ВОЗ, избыточная смертность рассчитывается как разница между числом смертей, которые произошли, и числом, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии, на основе данных за предыдущие годы. К избыточной смертности относятся случаи смерти, связанные с COVID-19 прямо, по причине болезни, или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество.

Большая часть избыточных смертей — 84% — приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Северную и Южную Америку. Около 68% случаев избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира, отметили в организации.

Организация ранее сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 510 млн, а число летальных исходов — 6,23 млн. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 80 420 406. Далее следуют Индия — 43 072 176, Бразилия — 30 399 004, Франция — 27 720 499 и Германия — 24 710 769.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных