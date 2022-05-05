ВОЗ оценила избыточную смертность от коронавируса в 14,9 млн человек

Как пояснили специалисты ВОЗ, избыточная смертность рассчитывается как разница между числом смертей, которые произошли, и числом, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии, на основе данных за предыдущие годы. К избыточной смертности относятся случаи смерти, связанные с COVID-19 прямо, по причине болезни, или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество.