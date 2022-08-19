Кравцов: переход школ Донбасса на российские учебные программы займет пять лет

9 июня Кравцов на образовательном форуме «Единое образовательное пространство» заявил, что школы республик с 1 сентября 2022 г. перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС). Новые стандарты вступят в действие в России с 1 сентября 2022 г. Как пояснили участники форума из Донбасса, они и ранее работали по российским стандартам, но учителям в связи с введением новых ФГОСов необходима переподготовка. Переподготовить планировалось порядка 15 000 педагогов, заявлял Кравцов.