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Кравцов: переход школ Донбасса на российские учебные программы займет пять лет

Ведомости

Переход на единые российские учебные программы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) займет пять лет, заявил в своем видеообращении министр просвещения России Сергей Кравцов на открытии педагогических совещаний в республиках. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Безусловно, интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», – сказал Кравцов.

Также обсуждался вопрос подготовки школ в ДНР, где с 1 сентября начнут работу 584 школы и 34 000 педагогов. По словам Кравцова, на учебу в республике в этом году пойдут 160 000 школьников.

В министерстве добавили, что по линии Минпросвещения педагоги ЛДНР проходят переобучение по российским образовательным стандартам, школы снабжаются учебниками и художественной литературой.

1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и ДНР о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с ЛНР.

9 июня Кравцов на образовательном форуме «Единое образовательное пространство» заявил, что школы республик с 1 сентября 2022 г. перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС). Новые стандарты вступят в действие в России с 1 сентября 2022 г. Как пояснили участники форума из Донбасса, они и ранее работали по российским стандартам, но учителям в связи с введением новых ФГОСов необходима переподготовка. Переподготовить планировалось порядка 15 000 педагогов, заявлял Кравцов.

Ранее министр говорил, что 1 сентября в ЛНР и ДНР откроется 1120 школ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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