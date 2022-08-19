Кравцов: переход школ Донбасса на российские учебные программы займет пять лет
Переход на единые российские учебные программы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) займет пять лет, заявил в своем видеообращении министр просвещения России Сергей Кравцов на открытии педагогических совещаний в республиках. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Безусловно, интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», – сказал Кравцов.
Также обсуждался вопрос подготовки школ в ДНР, где с 1 сентября начнут работу 584 школы и 34 000 педагогов. По словам Кравцова, на учебу в республике в этом году пойдут 160 000 школьников.
В министерстве добавили, что по линии Минпросвещения педагоги ЛДНР проходят переобучение по российским образовательным стандартам, школы снабжаются учебниками и художественной литературой.
1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и ДНР о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с ЛНР.
9 июня Кравцов на образовательном форуме «Единое образовательное пространство» заявил, что школы республик с 1 сентября 2022 г. перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС). Новые стандарты вступят в действие в России с 1 сентября 2022 г. Как пояснили участники форума из Донбасса, они и ранее работали по российским стандартам, но учителям в связи с введением новых ФГОСов необходима переподготовка. Переподготовить планировалось порядка 15 000 педагогов, заявлял Кравцов.
Ранее министр говорил, что 1 сентября в ЛНР и ДНР откроется 1120 школ.