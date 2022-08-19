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Из-за погодных условий запах гари от лесных пожаров может вновь появиться в Москве

Ведомости

Запах гари с лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях может вернуться в Москву, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства города со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

Этому будут способствовать погодные условия и направление ветра 19 и 20 августа, которые могут перенести в Москву воздушные массы из районов, где сейчас идет борьба с лесными пожарами. Поэтому в этот период в отдельных районах города временами вновь может ощущаться запах гари.

«В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня», – заявил Бирюков.

Смог и запах гари появились в некоторых районах Москвы 17 августа. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. В министерстве транспорта Подмосковья днем ранее также предупреждали об ухудшении видимости на дорогах Москвы и Московской области.

Крупный пожар в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы, связали с сухими грозами. Огонь охватил около 6001 га. Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных