Из-за погодных условий запах гари от лесных пожаров может вновь появиться в Москве
Запах гари с лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях может вернуться в Москву, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства города со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.
Этому будут способствовать погодные условия и направление ветра 19 и 20 августа, которые могут перенести в Москву воздушные массы из районов, где сейчас идет борьба с лесными пожарами. Поэтому в этот период в отдельных районах города временами вновь может ощущаться запах гари.
«В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня», – заявил Бирюков.
Смог и запах гари появились в некоторых районах Москвы 17 августа. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. В министерстве транспорта Подмосковья днем ранее также предупреждали об ухудшении видимости на дорогах Москвы и Московской области.
Крупный пожар в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы, связали с сухими грозами. Огонь охватил около 6001 га. Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров.