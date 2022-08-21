Гинцбург не исключил появления более тяжелой мутации коронавируса
Штамм «дельтакрон», который называют гибридом двух штаммов коронавируса — «дельты» и «омикрона», может привести к более тяжелой мутации COVID-19, заявил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург.
По его словам, сам по себе штамм «дельтакрон» «не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом».
Ранее Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. В ведомстве сообщили, что пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.
Также специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке, широкого распространения они не получили.
На этой неделе портал стопкоронавирус.рф приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета граждан России к COVID-19 до формирования новой модели расчета в связи с появлением новых подвариантов коронавируса, которые маскируются под обычные респираторные инфекции и легче переносятся.