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Гинцбург не исключил появления более тяжелой мутации коронавируса

Ведомости

Штамм «дельтакрон», который называют гибридом двух штаммов коронавируса — «дельты» и «омикрона», может привести к более тяжелой мутации COVID-19, заявил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург.

По его словам, сам по себе штамм «дельтакрон» «не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом».

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Ранее Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. В ведомстве сообщили, что пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Также специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке, широкого распространения они не получили.

На этой неделе портал стопкоронавирус.рф приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета граждан России к COVID-19 до формирования новой модели расчета в связи с появлением новых подвариантов коронавируса, которые маскируются под обычные респираторные инфекции и легче переносятся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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