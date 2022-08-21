Гинцбург не исключил появления более тяжелой мутации коронавируса

Ранее Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. В ведомстве сообщили, что пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.