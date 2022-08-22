Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 29 августа
Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлено до 29 августа. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении. Полеты по-прежнему не осуществляются в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 23 августа.
11 аэропортов остаются закрытыми уже почти полгода. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер подчеркнул, что важно сохранить специалистов и оборудование в аэропортах. Он также добавил, что в те города, в которых приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда – на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.
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