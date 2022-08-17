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Правительство выделит еще 2,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

Ведомости

Кабмин расширит почти на 2,5 млрд руб. объем поддержки простаивающих южных и центральных аэропортов России. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду. 

Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать аэропорты во время «вынужденного простоя». Премьер подчеркнул, что важно сохранить специалистов и оборудование в аэропортах. 

«Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд руб.», – заявил Мишустин. 

Он также добавил, что в те города, в которых приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали более 20 раз. Ранее Росавиация запретила полеты до 23 августа. Закрытыми остаются аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. 

1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство попросило выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб. 

До этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб. в качестве поддержки. В мае этого года аэропортам были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных