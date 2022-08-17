Правительство выделит еще 2,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов
Кабмин расширит почти на 2,5 млрд руб. объем поддержки простаивающих южных и центральных аэропортов России. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать аэропорты во время «вынужденного простоя». Премьер подчеркнул, что важно сохранить специалистов и оборудование в аэропортах.
«Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд руб.», – заявил Мишустин.
Он также добавил, что в те города, в которых приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали более 20 раз. Ранее Росавиация запретила полеты до 23 августа. Закрытыми остаются аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство попросило выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб.
До этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб. в качестве поддержки. В мае этого года аэропортам были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август.
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