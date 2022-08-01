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Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов юга

Ведомости

Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении меры поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство просит выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации. 

Отмечается, что до этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб. для поддержки 11 аэропортов. В мае этого года им были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август. 

С начала спецоперации России на Украине Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России. В частности, невозможно попасть в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону. С тех пор ведомство продлевало ограничения более 20 раз. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 5 августа. 

В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ограничения полетов повлияли на пассажиропоток отечественных авиакомпаний. По итогам первого полугодия он снизился на 9%. Несмотря на это, сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне помогают существующие меры господдержки. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб. 

Также субсидии авиакомпаниям перечисляет Росавиация. По данным ведомства на 1 августа, авиаперевозчики получили 35,8 млрд руб. за выполненный пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле-октябре 2022 года. Еще 16,9 млрд руб. авиакомпаниям перечислили в качестве компенсации за отмену  международных и внутренних рейсов из-за введенных санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных