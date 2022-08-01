Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов юга

Отмечается, что до этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб. для поддержки 11 аэропортов. В мае этого года им были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август.