Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов юга
Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении меры поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство просит выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.
Отмечается, что до этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб. для поддержки 11 аэропортов. В мае этого года им были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август.
С начала спецоперации России на Украине Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России. В частности, невозможно попасть в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону. С тех пор ведомство продлевало ограничения более 20 раз. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 5 августа.
В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ограничения полетов повлияли на пассажиропоток отечественных авиакомпаний. По итогам первого полугодия он снизился на 9%. Несмотря на это, сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне помогают существующие меры господдержки. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб.
Также субсидии авиакомпаниям перечисляет Росавиация. По данным ведомства на 1 августа, авиаперевозчики получили 35,8 млрд руб. за выполненный пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле-октябре 2022 года. Еще 16,9 млрд руб. авиакомпаниям перечислили в качестве компенсации за отмену международных и внутренних рейсов из-за введенных санкций в отношении России.
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