Игорь Юргенс заявил о своей отставке с постов президентов ВСС, РСА и НССО

Игорь Юргенс родился 6 ноября 1952 г., в 1974 г. он окончил МГУ им. Ломоносова, в 1999 г. стал кандидатом экономических наук. Занимал пост президента ВСС с 1998 по 2002 г., после чего был вновь избран на этот пост в 2013 г., который уже занимал по настоящее время. В 2015 г. стал президентом РСА, в 2016 г. – президентом НССО. Кроме того, с февраля 2017 г. стал председателем совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА». Юргенс также является профессором в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) на кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и ведущим практического семинара «Особенности взаимодействия бизнеса и власти в России».