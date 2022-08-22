Игорь Юргенс заявил о своей отставке с постов президентов ВСС, РСА и НССО
Игорь Юргенс, занимавший посты президента во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), Российском союзе автостраховщиков (РСА) и в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО), сообщил об отставке, следует из заявления Юргенса на сайте ВСС.
«В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях. <...> Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать», – заявил Юргенс.
Утверждение решения об отставке будет принято до конца 2022 г. путем проведения общих собраний в организациях. В будущем Юргенс планирует сконцентрироваться «на развитии ESG инициатив и ряде других направлений».
Игорь Юргенс родился 6 ноября 1952 г., в 1974 г. он окончил МГУ им. Ломоносова, в 1999 г. стал кандидатом экономических наук. Занимал пост президента ВСС с 1998 по 2002 г., после чего был вновь избран на этот пост в 2013 г., который уже занимал по настоящее время. В 2015 г. стал президентом РСА, в 2016 г. – президентом НССО. Кроме того, с февраля 2017 г. стал председателем совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА». Юргенс также является профессором в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) на кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и ведущим практического семинара «Особенности взаимодействия бизнеса и власти в России».
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