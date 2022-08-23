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Роспотребнадзор посчитал ненужным усиление противоэпидемиологических мер в школах

Ведомости

Введения дополнительных противоэпидемиологических мер в школах в связи с коронавирусом не требуется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов ведомства.

«На сегодняшний день введения дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула глава Роспотребнадзора», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Попова также рассказала, что перед началом учебного года было проанализировано более 26 000 школьных меню, 2% из них не соответствовали требованиям, принимаются меры по устранению недочетов.

Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется последние несколько недель. 19 августа в стране выявили 37 609 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в России выявили 30 967 случаев коронавируса, 4063 человека были госпитализированы, 30 869 выздоровели, 69 – умерли. На фоне роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.

17 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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