Роспотребнадзор посчитал ненужным усиление противоэпидемиологических мер в школах
Введения дополнительных противоэпидемиологических мер в школах в связи с коронавирусом не требуется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов ведомства.
«На сегодняшний день введения дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула глава Роспотребнадзора», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Попова также рассказала, что перед началом учебного года было проанализировано более 26 000 школьных меню, 2% из них не соответствовали требованиям, принимаются меры по устранению недочетов.
Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется последние несколько недель. 19 августа в стране выявили 37 609 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в России выявили 30 967 случаев коронавируса, 4063 человека были госпитализированы, 30 869 выздоровели, 69 – умерли. На фоне роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
17 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
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