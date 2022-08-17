Число смертей от коронавируса за последний месяц в мире выросло на 35%

«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 000 человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 000 смертей в неделю», – сказал он на пресс-конференции.