Число смертей от коронавируса за последний месяц в мире выросло на 35%
За последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончалось порядка 15 000 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 000 человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 000 смертей в неделю», – сказал он на пресс-конференции.
По словам Гебрейесуса, доминирующим штаммом остается омикрон, на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 августа, в России за прошедшие сутки выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом против 23 909 днем ранее. Было госпитализировано 3167 человек, выздоровело 22 680 человек, скончались 63. Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181 и Ленинградской области – 758.
16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Несмотря на рекомендации ведомства, пока ни один субъект таких ограничений не ввел.
По подсчетам «Ведомостей», в случае следования рекомендациям Роспотребнадзора более половины регионов России могут опять ввести масочный режим. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края.