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Общество

В России выявили более 33 000 случаев заражения COVID-19

Ведомости

В России за прошедшие сутки выявили 33 106 случая заражения коронавирусом против 23 909 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки госпитализировали 3 167 человек против 3 411 человека днем ранее. Выздоровели 22 680 человек, скончались – 63. Больше всего заражений было выявлено в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758.

Накануне стало известно, что Власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Также обязательное ношение масок 12 августа ввели в Туве.

16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Несмотря на рекомендации ведомства, пока ни один субъект таких ограничений не ввел.

По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский край. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных