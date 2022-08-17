В России выявили более 33 000 случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 33 106 случая заражения коронавирусом против 23 909 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки госпитализировали 3 167 человек против 3 411 человека днем ранее. Выздоровели 22 680 человек, скончались – 63. Больше всего заражений было выявлено в Москве – 10 241, Санкт-Петербурге – 3881, Московской области – 1968, Краснодарском крае – 1181, Ленинградской области – 758.
Накануне стало известно, что Власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Также обязательное ношение масок 12 августа ввели в Туве.
16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Несмотря на рекомендации ведомства, пока ни один субъект таких ограничений не ввел.
По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Уже в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский край.
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