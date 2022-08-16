Регионы пока не ввели масочный режим по совету Роспотребнадзора

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на основе борьбы с прошлыми волнами ковида заявил, что «прошлый опыт свидетельствует, что наибольший негатив у бизнеса вызывают не маски, а ограничения и запреты [по вместимости помещений или времени их работы]». Пока об этом речи не идет. «Маски – это, безусловно, новые затраты, но менее проблемные, чем необходимость антиковидной обработки или отправка части персонала на удаленку, – сказал он. – Предыдущий опыт по работе с бизнесом в COVID-19 должен позволить санитарным и исполнительным властям принимать меры, эффективные с эпидемиологической точки зрения, но негубительные для бизнеса, особенно в момент перестройки экономики из-за санкций».