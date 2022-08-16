Газета
Общество

Регионы пока не ввели масочный режим по совету Роспотребнадзора

Маски остаются непопулярной, но эффективной мерой
Анастасия Курилова Екатерина Гробман
Пока что маски не стали частью повседневной жизни всех россиян, хотя явные предпосылки для этого есть / Евгений Разумный / Ведомости

16 августа Роспотребнадзор заявил о необходимости вернуть масочный режим в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения. Пока ни один субъект таких ограничений не ввел. Еще до сообщения ведомства о возвращении масок заявили в Туве и Бурятии, в ряде регионов губернаторы призвали граждан проявлять сознательность, но официально ограничений не вводили. «Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», – заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Обозначенному Роспотребнадзором показателю соответствует больше половины регионов России, подсчитали «Ведомости» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В 42 регионах России уровень недельной заболеваемости уже превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский край. В пяти регионах показатель составляет 91–150 человек на 100 000 населения. Это Смоленская, Пензенская, Томская области, ХМАО и Республика Чувашия. Еще в семи регионах показатель заболеваемости составил 31–90 случаев на 100 000 населения. В их числе Республика Татарстан, Иркутская и Новосибирская области.

Ношение масок – непопулярная мера и общество может встретить ее в штыки, полагает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Но он считает, что в ряде регионов со стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации такая мера предосторожности может быть жизненно необходима. Властям предстоит убеждать население, что масочный режим – это одна из главных мер, которая может погасить волну пандемии, также заявила «Ведомостям» заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина: «И я полностью за эти меры».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на основе борьбы с прошлыми волнами ковида заявил, что «прошлый опыт свидетельствует, что наибольший негатив у бизнеса вызывают не маски, а ограничения и запреты [по вместимости помещений или времени их работы]». Пока об этом речи не идет. «Маски – это, безусловно, новые затраты, но менее проблемные, чем необходимость антиковидной обработки или отправка части персонала на удаленку, – сказал он. – Предыдущий опыт по работе с бизнесом в COVID-19 должен позволить санитарным и исполнительным властям принимать меры, эффективные с эпидемиологической точки зрения, но негубительные для бизнеса, особенно в момент перестройки экономики из-за санкций».

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 августа 2022 г. в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. В Роспотребнадзоре отмечают, что циркулирующие сейчас субварианты BA.4/BA.5 штамма омикрон отличаются более высокой контагиозностью, т. е. заразностью, но более легким клиническим течением.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных