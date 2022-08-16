Регионы пока не ввели масочный режим по совету Роспотребнадзора

Регионы пока не ввели масочный режим по совету РоспотребнадзораМаски остаются непопулярной, но эффективной мерой
16 августа Роспотребнадзор заявил о необходимости вернуть масочный режим в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения. Пока ни один субъект таких ограничений не ввел. Еще до сообщения ведомства о возвращении масок заявили в Туве и Бурятии, в ряде регионов губернаторы призвали граждан проявлять сознательность, но официально ограничений не вводили. «Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», – заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Обозначенному Роспотребнадзором показателю соответствует больше половины регионов России, подсчитали «Ведомости» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В 42 регионах России уровень недельной заболеваемости уже превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский край. В пяти регионах показатель составляет 91–150 человек на 100 000 населения. Это Смоленская, Пензенская, Томская области, ХМАО и Республика Чувашия. Еще в семи регионах показатель заболеваемости составил 31–90 случаев на 100 000 населения. В их числе Республика Татарстан, Иркутская и Новосибирская области.
Ношение масок – непопулярная мера и общество может встретить ее в штыки, полагает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Но он считает, что в ряде регионов со стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации такая мера предосторожности может быть жизненно необходима. Властям предстоит убеждать население, что масочный режим – это одна из главных мер, которая может погасить волну пандемии, также заявила «Ведомостям» заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина: «И я полностью за эти меры».
Бизнес-омбудсмен Борис Титов на основе борьбы с прошлыми волнами ковида заявил, что «прошлый опыт свидетельствует, что наибольший негатив у бизнеса вызывают не маски, а ограничения и запреты [по вместимости помещений или времени их работы]». Пока об этом речи не идет. «Маски – это, безусловно, новые затраты, но менее проблемные, чем необходимость антиковидной обработки или отправка части персонала на удаленку, – сказал он. – Предыдущий опыт по работе с бизнесом в COVID-19 должен позволить санитарным и исполнительным властям принимать меры, эффективные с эпидемиологической точки зрения, но негубительные для бизнеса, особенно в момент перестройки экономики из-за санкций».
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 августа 2022 г. в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. В Роспотребнадзоре отмечают, что циркулирующие сейчас субварианты BA.4/BA.5 штамма омикрон отличаются более высокой контагиозностью, т. е. заразностью, но более легким клиническим течением.