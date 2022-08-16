Более половины регионов России могут вернуть масочный режим

Более половины регионов России могут вернуть масочный режимСоответствующие рекомендации на федеральном уровне дал Роспотребнадзор
Более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора от 16 августа, подсчитали «Ведомости».
В опубликованном сообщении Роспотребнадзор заявил о целесообразности рекомендовать ношение масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения.
«Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости уже превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым и Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края. В пяти регионах показатель заболеваемости составляет от 91 до 150 заболевших на 100 000 граждан. Это Смоленская, Пензенская, Томская области, ХМАО и Республика Чувашия.
Еще в семи регионах показатель заболеваемости составил от 31 до 90 случаев на 100 000 населения. В их числе Татарстан, Иркутская и Новосибирская области.
Таким образом, в ближайшее время масочный режим могут ввести власти минимум 47 регионов, что составляет более половины от всех субъектов РФ.
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 августа в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
В Роспотребнадзоре отмечают, что циркулирующие сейчас субварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. «Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для непривитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», – подчеркивают в ведомстве.
Накануне стало известно, что масочный режим в общественных местах возвращают в Туве и Бурятии. В ряде регионов масочный режим ввели в рекомендательном порядке.