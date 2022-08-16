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Общество

Более половины регионов России могут вернуть масочный режим

Соответствующие рекомендации на федеральном уровне дал Роспотребнадзор
Анастасия Курилова
Евгений Разумный / Ведомости

Более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора от 16 августа, подсчитали «Ведомости». 

В опубликованном сообщении Роспотребнадзор заявил о целесообразности рекомендовать ношение масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения.

«Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости уже превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым и Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края. В пяти регионах показатель заболеваемости составляет от 91 до 150 заболевших на 100 000 граждан. Это Смоленская, Пензенская, Томская области, ХМАО и Республика Чувашия.

Еще в семи регионах показатель заболеваемости составил от 31 до 90 случаев на 100 000 населения. В их числе Татарстан, Иркутская и Новосибирская области.

Бурятия вслед за Тувой вводит масочный режим в общественных местах

Некоторые регионы пока ограничиваются рекомендациями для граждан

Таким образом, в ближайшее время масочный режим могут ввести власти минимум 47 регионов, что составляет более половины от всех субъектов РФ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 августа в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В Роспотребнадзоре отмечают, что циркулирующие сейчас субварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. «Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для непривитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», – подчеркивают в ведомстве.

Накануне стало известно, что масочный режим в общественных местах возвращают в Туве и Бурятии. В ряде регионов масочный режим ввели в рекомендательном порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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