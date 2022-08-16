Более половины регионов России могут вернуть масочный режим

Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в 42 регионах России уровень недельной заболеваемости уже превышает 150 человек на 100 000 населения. В их числе Москва и Московская область, Севастополь, республики Крым и Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский края. В пяти регионах показатель заболеваемости составляет от 91 до 150 заболевших на 100 000 граждан. Это Смоленская, Пензенская, Томская области, ХМАО и Республика Чувашия.