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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим при высоком уровне заболеваемости

Ведомости

Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», – передает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что письмо с соответствующими рекомендациям было направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Также руководитель ведомства Анна Попова поручила проработать необходимые рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Средний уровень заболеваемости на прошлой неделе составлял 119,71 на 100 000 населения, – на 49,2% выше, нежели неделей раньше. Превышение средних показателей выявлено в 18 регионах России.

С 16 августа власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Обязательное ношение масок уже ввели 12 августа в Туве. В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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