Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим при высоком уровне заболеваемости
Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
«В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», – передает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что письмо с соответствующими рекомендациям было направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Также руководитель ведомства Анна Попова поручила проработать необходимые рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ.
Средний уровень заболеваемости на прошлой неделе составлял 119,71 на 100 000 населения, – на 49,2% выше, нежели неделей раньше. Превышение средних показателей выявлено в 18 регионах России.
С 16 августа власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Обязательное ношение масок уже ввели 12 августа в Туве. В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу.
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