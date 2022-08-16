Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим при высоком уровне заболеваемости

С 16 августа власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Обязательное ношение масок уже ввели 12 августа в Туве. В других регионах пока вводятся точечные либо рекомендательные меры по противодействию коронавирусу.