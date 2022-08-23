Центр Гамалеи разработал версию «Спутника V» против «дельты» и «омикрона»
Центр им. Гамалеи Минздрава России разработал адаптированную версию вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон"», – отметили в РФПИ.
При этом и текущая версия вакцины «Спутник V» продолжает демонстрировать высокую эффективность против госпитализации от штамма «омикрон» (97%), а также против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник лайт» или ревакцинации (99,4%), подчеркнули в РФПИ.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург признал, что «имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами».
17 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
23 августа федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 30 967 случаев заболеваний, 4063 человека были госпитализированы, 30 869 выздоровели, 69 – умерли.
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