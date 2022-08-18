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Общество

Минздрав РФ внес новые препараты в список рекомендуемых для лечения COVID-19

Ведомости

Министерство здравоохранения России добавило в свои методологические рекомендации два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Этими препаратами стали имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты и нирматрелвир + ритонавир, которые в России продаются под торговыми марками «Ингавирин» и «Миробивир» («Скайвира») соответственно.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир + ритонавир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная], умифеновир и интерферон-альфа», — сказано в рекомендациях.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 11:00 мск 18 августа, 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека. В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы.

В апреле ТАСС сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала нирматрелвир и ритонавир, которые продаются под маркой «Пакловид», средством для лечения легких и средних форм болезни COVID-19.

17 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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