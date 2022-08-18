Минздрав РФ внес новые препараты в список рекомендуемых для лечения COVID-19

17 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.