Минздрав РФ внес новые препараты в список рекомендуемых для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России добавило в свои методологические рекомендации два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Этими препаратами стали имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты и нирматрелвир + ритонавир, которые в России продаются под торговыми марками «Ингавирин» и «Миробивир» («Скайвира») соответственно.
«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир + ритонавир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная], умифеновир и интерферон-альфа», — сказано в рекомендациях.
Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 11:00 мск 18 августа, 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека. В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы.
В апреле ТАСС сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала нирматрелвир и ритонавир, которые продаются под маркой «Пакловид», средством для лечения легких и средних форм болезни COVID-19.
17 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
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