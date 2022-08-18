В России выявлено более 35 000 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
В России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.
По данным на 11:00 мск 18 августа, 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека.
В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 3845 человек, погибли 11, госпитализированы – 229. В Московской области заболели 3053 человека, были госпитализированы 200, умерли 5 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболел 1121 человек, Ростовской области – 969 человек и Красноярском крае – 806 человек.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах он носит рекомендательный характер.
17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончалось порядка 15 000 человек. По его словам, доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.