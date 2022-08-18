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В России выявлено более 35 000 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Ведомости

В России за последние сутки выявлено 35 809 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.

По данным на 11:00 мск 18 августа, 3273 человека были госпитализированы, выздоровел 21 491 заболевший, умерли 62 человека.

В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 3845 человек, погибли 11, госпитализированы – 229. В Московской области заболели 3053 человека, были госпитализированы 200, умерли 5 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболел 1121 человек, Ростовской области – 969 человек и Красноярском крае – 806 человек.

Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах он носит рекомендательный характер.

17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончалось порядка 15 000 человек. По его словам, доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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