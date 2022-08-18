В России выявлено более 35 000 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев заболевания, 17 человек умерли, 449 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 3845 человек, погибли 11, госпитализированы – 229. В Московской области заболели 3053 человека, были госпитализированы 200, умерли 5 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболел 1121 человек, Ростовской области – 969 человек и Красноярском крае – 806 человек.