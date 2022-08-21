Гинцбург рассказал о создании вакцины против COVID-19 с новым антигенным составом
Российские ученые разработали вакцину с новым антигенным составом, учитывая появление нового штамма COVID-19 «дельта-омикрон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Минздрава России академика РАН Александра Гинцбурга.
В настоящее время сотрудники центра ожидают, когда «Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой», отметил Гинцбург. Он подчеркнул, что «имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами».
«Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей», — сказал Гинцбург.
Также Гинцбург заявил, что штамм «дельтакрон», который называют гибридом двух штаммов коронавируса — «дельты» и «омикрона», может привести к более тяжелой мутации COVID-19.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. В ведомстве сообщили, что пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.
Специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке, широкого распространения они не получили.
На этой неделе портал стопкоронавирус.рф приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета граждан России к COVID-19 до формирования новой модели расчета в связи с появлением новых подвариантов коронавируса, которые маскируются под обычные респираторные инфекции и легче переносятся.