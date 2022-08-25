ФСБ задержала сторонника «Азова», планировавшего теракты в Калининграде

Задержанный уже дал признательные показания. В ходе обысков в его тайнике было найдено взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также различные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Помимо этого, в тайнике также была обнаружена переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.