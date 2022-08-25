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ФСБ задержала сторонника «Азова», планировавшего теракты в Калининграде

Ведомости

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Калининградской области, который планировал диверсионно-террористические акты по указанию «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ), сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г. р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», – отметили в ЦОС ФСБ России.

Задержанный уже дал признательные показания. В ходе обысков в его тайнике было найдено взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также различные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Помимо этого, в тайнике также была обнаружена переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), а также по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

16 августа также в Херсоне были задержаны члены организации «Гражданский корпус» при батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), готовившие диверсию. Они собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали эту информацию украинским военным.

В этот же день Минобороны РФ раскрыло причину взрывов на полуострове Крым на военном складе под Джанкоем. По версии ведомства, за взрывами стояла диверсия. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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