ФСБ задержала сторонника «Азова», планировавшего теракты в Калининграде
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Калининградской области, который планировал диверсионно-террористические акты по указанию «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ), сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г. р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», – отметили в ЦОС ФСБ России.
Задержанный уже дал признательные показания. В ходе обысков в его тайнике было найдено взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также различные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Помимо этого, в тайнике также была обнаружена переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.
Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), а также по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.
16 августа также в Херсоне были задержаны члены организации «Гражданский корпус» при батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), готовившие диверсию. Они собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали эту информацию украинским военным.
В этот же день Минобороны РФ раскрыло причину взрывов на полуострове Крым на военном складе под Джанкоем. По версии ведомства, за взрывами стояла диверсия. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.
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