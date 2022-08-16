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В Минобороны объяснили диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму

Ведомости

Причиной взрывов на военном складе под Джанкоем на севере Крыма стала диверсия, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий произошедшего, добавили в Минобороны.

Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва.

После этого на место происшествия прибыл глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд.

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Ранее по теме: Глава Крыма сообщил об ограничении движения поездов из-за взрывов на севере республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных