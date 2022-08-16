В Минобороны объяснили диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму
Причиной взрывов на военном складе под Джанкоем на севере Крыма стала диверсия, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий произошедшего, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва.
После этого на место происшествия прибыл глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.
Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд.
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