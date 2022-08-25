Минобороны предложило выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев
Минобороны России подготовило законопроект, который предлагает выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект подготовлен в соответствии с принятым 20 июля решением президента России Владимира Путина. В случае принятия закона «О пенсионном обеспечении членов семей погибших (умерших) лиц, добровольно принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», расчет пенсии будет производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил России (ВС).
Соисполнителями выступают Минфин и Минтруд России.
7 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что с 2023 г. несовершеннолетние смогут получать пенсию по потере кормильца в беззаявительном порядке. Об этом писало ТАСС. Он отметил, что выплаты будут назначаться автоматически – без обращения представителей ребенка в Пенсионный фонд. О назначении выплат получателей будут информировать.
Как сообщало ТАСС 14 июля, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов и его первый заместитель Андрей Зыков предложили ввести в регионе доплату к пенсии по потере кормильца для детей участников спецоперации на Украине.
14 августа глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону проведения спецоперации отправилась новая группа добровольцев, прошедшая подготовку в Российском университете спецназа. Также Кадыров рассказал, что в Чечне готовы к отправке в Донбасс 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек находятся в резерве.