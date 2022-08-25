Минобороны предложило выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев

7 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что с 2023 г. несовершеннолетние смогут получать пенсию по потере кормильца в беззаявительном порядке. Об этом писало ТАСС. Он отметил, что выплаты будут назначаться автоматически – без обращения представителей ребенка в Пенсионный фонд. О назначении выплат получателей будут информировать.