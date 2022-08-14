Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину
Новая группа добровольцев выехала из Чечни на Украину в зону проведения специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа и готовы «отстаивать интересы нашего многонационального общества и самоотверженно идти в бой», заявил он.
«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. <…> К счастью, благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач», — написал Кадыров.
Он добавил, что добровольцы намерены не оставить в зоне СВО «даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований».
Ранее на этой неделе Кадыров рассказал, что в Чечне готовы к отправке в Донбасс 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек находятся в резерве. В июле своей приоритетной задачей в спецоперации на Украине глава Чечни назвал «добить» остатки террористов, «сбежавших» из республики.⠀