Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину

Ранее на этой неделе Кадыров рассказал, что в Чечне готовы к отправке в Донбасс 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек находятся в резерве. В июле своей приоритетной задачей в спецоперации на Украине глава Чечни назвал «добить» остатки террористов, «сбежавших» из республики.⠀