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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину

Ведомости

Новая группа добровольцев выехала из Чечни на Украину в зону проведения специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа и готовы «отстаивать интересы нашего многонационального общества и самоотверженно идти в бой», заявил он.  

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. <…>  К счастью, благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач», — написал Кадыров.

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Он добавил, что добровольцы намерены не оставить в зоне СВО «даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований».

Ранее на этой неделе Кадыров рассказал, что в Чечне готовы к отправке в Донбасс 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек находятся в резерве. В июле своей приоритетной задачей в спецоперации на Украине глава Чечни назвал «добить» остатки террористов, «сбежавших» из республики.⠀

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных