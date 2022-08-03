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Рамзан Кадыров получил звание героя ЛНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание героя Луганской народной республики (ЛНР), сообщает «РИА Новости». Отмечается, что награду ему вручил лично глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Мы благодарны жителям Чеченской республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики от украинских фашистов», — заявил Пасечник, добавив, что в ЛНР все знают о бойцах Чеченской республики подразделений «Ахмат».

23 июля Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе звания Героя России (2004 г.). В 2009 г. на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему специального звания генерал-майора милиции. Глава Чечни также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006 г.) и III степени (2021 г.), орденом Мужества (2003 г.) орденом Почета (2015 г.) и орденом «За заслуги перед стоматологией» (2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных