Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.

На момент написания новости на официальном интернет-портале правовой информации указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора опубликован не был.

«Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров. Он выразил благодарность президенту за присвоение нового звания, добавив, что готов выполнить его приказ «самой повышенной сложности» на любом континенте.

Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров поблагодарил директора Росгвардии Виктора Золотова за это решение.

Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе звания Героя России. В 2009 г. Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему специального звания генерал-майора милиции. Глава Чечни также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006 г.), орденом Мужества (2003 г.) и орденом Почёта (2015 г.).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных