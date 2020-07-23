Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.