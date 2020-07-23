Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.
На момент написания новости на официальном интернет-портале правовой информации указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора опубликован не был.
«Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров. Он выразил благодарность президенту за присвоение нового звания, добавив, что готов выполнить его приказ «самой повышенной сложности» на любом континенте.
Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров поблагодарил директора Росгвардии Виктора Золотова за это решение.
Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе звания Героя России. В 2009 г. Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему специального звания генерал-майора милиции. Глава Чечни также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006 г.), орденом Мужества (2003 г.) и орденом Почёта (2015 г.).