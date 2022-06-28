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Кадыров получил орден «За заслуги перед стоматологией»

Ведомости

Стоматологическая ассоциация России вручила главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед стоматологией» I степени за вклад в развитие стоматологической службы республики, сообщил Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Орден был вручен в ходе торжественной церемонии открытия нового здания Грозненской стоматологической поликлиники, которую посетил глава Чечни. «Я поздравил коллектив поликлиники с открытием нового медучреждения. Особо подчеркнул, что, по словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 000 пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов», – написал Кадыров.

Сам глава Чечни наградил врачей поликлиники: главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Юнус Умаров получил орден Кадырова, рентген-лаборант поликлиники Ровзан Алгериева – благодарственное письмо.

В июле 2020 г. Кадыров сообщил, что указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание генерал-майора. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе звания Героя России (2004 г.). В 2009 г. на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему специального звания генерал-майора милиции. Глава Чечни также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006 г.) и III степени (2021 г.), орденом Мужества (2003 г.) и орденом Почета (2015 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных