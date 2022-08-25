Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Кроме него госнаград удостоились композитор Родион Щедрин (орден «За заслуги перед Отечеством» I степени), исполняющий обязанности ректора ВГИКа Владимир Малышев (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени), актер Сергей Шакуров (орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), режиссер Юрий Кара (орден «За заслуги в культуре и искусстве») и др.