Газета
Общество

Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами ряда граждан, в их числе и телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов.

Дроздов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме него госнаград удостоились композитор Родион Щедрин (орден «За заслуги перед Отечеством» I степени), исполняющий обязанности ректора ВГИКа Владимир Малышев (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени), актер Сергей Шакуров (орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), режиссер Юрий Кара (орден «За заслуги в культуре и искусстве») и др.

Дроздов родился в Москве в 1937 г., окончил географический факультет МГУ. Является автором свыше 20 книг и 200 научных статей. С 1977 по 2019 г. вел передачу «В мире животных». В настоящий момент возглавляет медиасовет Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации «Живая планета».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных