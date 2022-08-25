Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами ряда граждан, в их числе и телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов.
Дроздов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Кроме него госнаград удостоились композитор Родион Щедрин (орден «За заслуги перед Отечеством» I степени), исполняющий обязанности ректора ВГИКа Владимир Малышев (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени), актер Сергей Шакуров (орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), режиссер Юрий Кара (орден «За заслуги в культуре и искусстве») и др.
Дроздов родился в Москве в 1937 г., окончил географический факультет МГУ. Является автором свыше 20 книг и 200 научных статей. С 1977 по 2019 г. вел передачу «В мире животных». В настоящий момент возглавляет медиасовет Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации «Живая планета».
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