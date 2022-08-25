Отключение света в Запорожье и Херсоне объяснили сбоем на ЗАЭС после обстрелов ВСУ

Об отключении электроэнергии на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей стало известно ранее сегодня. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона. «Интерфакс» уточнил, что в Херсонской области также частично отключены водоснабжение и мобильная связь.