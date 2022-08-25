Отключение света в Запорожье и Херсоне объяснили сбоем на ЗАЭС после обстрелов ВСУ
Отключение электроэнергии в Запорожской области произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Это [массовое отключение электроэнергии] было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередачи», – говорится в сообщении.
После сбоя на Запорожской АЭС сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена, говорится в сообщении.
Подача электричества в Мелитополе уже восстановлена, в Херсонской области должна быть восстановлена в ближайшее время, добавили там.
Об отключении электроэнергии на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей стало известно ранее сегодня. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона. «Интерфакс» уточнил, что в Херсонской области также частично отключены водоснабжение и мобильная связь.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
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