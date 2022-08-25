Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу впервые обсудил с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню ситуацию вокруг запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Минобороны РФ. В ходе телефонного разговора Шойгу рассказал о действиях ВСУ, которые угрожают стабильной работе станции.
«Министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции. Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации», – говорится в сообщении.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, а контроль над станцией должен быть передан миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Кроме того, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев встретился в Стамбуле с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсудив «весь спектр вопросов» по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Российская сторона вновь подтвердила необходимость скорейшего проведения такой миссии, а также готовность оказать всю необходимую поддержку.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. 23 августа директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
23 августа прошло срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС, в ходе которого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Также он отметил, что с последней встречи Совбеза ООН ситуация на ЗАЭС значительно ухудшилась.
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