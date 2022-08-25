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В Эстонии опасаются самопроизвольной детонации российских удобрений в портах

Ведомости

Власти Эстонии могут в виде исключения разрешить продажу попавших под санкции аммиакосодержащих удобрений российских производителей, поскольку представители портов и местные жители опасаются их потенциальной самопроизвольной детонации. Об этом пишет портал национального телерадиовещания ERR.

Речь идет, в первую очередь, о порте Мууга в 200 км от Таллина, где хранится около 12 000 т удобрений, содержащих аммиачную селитру, однако, как сообщал портал, несколько тысяч тонн данной продукции хранится и в порту Силламяэ. Взрыв в порту Бейрута в августе 2020 г., унесший жизни более 200 человек, произошел в результате детонации 2750 т аммиачной селитры, напоминает издание.

Власти при этом, отмечает портал, пока не видят какой-либо угрозы сейчас или в ближайшем будущем. Тем не менее компаниям - операторам портов предлагается использовать исключения из санкционного режима Евросоюза, которые могут применяться, когда речь заходит об опасных веществах и угрозе для людей и окружающей среды. При этом, подчеркивает Таллин, важно не допустить в этом случае получения прибыли российскими компаниями от реализации удобрений. Окончательное решение по ситуации будет принято в течение нескольких месяцев, добавил ERR.

Последствия взрыва в Бейруте. Фотографии

Более 100 человек погибли, около 300 000 остались без жилья

4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел сильный взрыв, унесший жизни 200 и лишивший жилья 300 000 человек. Трагедию расследовал судья Тарек Битар, выяснивший, что в порту хранились огромные запасы аммиачной селитры. Кому она принадлежала, выяснить не удалось, но охранялась и куда-то вывозилась боевиками «Хезболлы». Судья пытался привлечь к ответственности деятелей из «Хезболлы», но представители движения обвинили судью в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела. Попытка шиитской организации избежать ответственности за трагедию привела к столкновениям возмущенных бейрутцев с боевиками группировки, которую поддержали армия и полиция.

Взрыв, повредивший часть Бейрута, а также последующая пандемия окончательно разрушили экономику Ливана. У страны сейчас нет валюты для закупок даже самого необходимого – продовольствия, медикаментов и топлива. За два года цены на продукты питания выросли на 628%, а ливанский фунт был девальвирован на 90%.

8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ограничил импорт российских удобрений. С 10 июля в течение одного года действуют квоты на импорт хлористого калия в размере 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия – 1,6 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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