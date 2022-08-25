В Эстонии опасаются самопроизвольной детонации российских удобрений в портах

Власти при этом, отмечает портал, пока не видят какой-либо угрозы сейчас или в ближайшем будущем. Тем не менее компаниям - операторам портов предлагается использовать исключения из санкционного режима Евросоюза, которые могут применяться, когда речь заходит об опасных веществах и угрозе для людей и окружающей среды. При этом, подчеркивает Таллин, важно не допустить в этом случае получения прибыли российскими компаниями от реализации удобрений. Окончательное решение по ситуации будет принято в течение нескольких месяцев, добавил ERR.