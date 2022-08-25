Электроснабжение в Запорожской области восстановлено
Электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено после замыкания на линиях электропередачи после удара со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, было отключено два энергоблока.
«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — сказано в сообщении. По его словам, аварийная защита сработала из-за возгорания на территории охранной зоны. Балицкий также отметил, что сразу после ликвидации пожара один из энергоблоков возобновил работу.
Ранее украинская компания «Энергоатом», отвечавшая за работу станции, сообщила, что передача электроэнергии по последней работающей, четвертой, линии, соединяющей ЗАЭС с энергосистемой Украины (остальные три линии ранее приостановили работу из-за повреждений в результате обстрелов), дважды прерывалась. Причиной стали пожары на залоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС. Сообщалось, что это было первое в истории станции полное отключение от энергосети.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В частности, сегодня глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах непосредственно по территории ЗАЭС.
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