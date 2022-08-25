Электроснабжение в Запорожской области восстановлено

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — сказано в сообщении. По его словам, аварийная защита сработала из-за возгорания на территории охранной зоны. Балицкий также отметил, что сразу после ликвидации пожара один из энергоблоков возобновил работу.