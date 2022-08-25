В ДНР сообщили об очередном обстреле территории химзавод «Стирол» в Горловке
Украинские военные снова обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), на территории произошло возгорание, заявил директор завода Василий Агарков в эфире телеканала «Россия-24».
«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа — то же самое — невозможна по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», – цитирует его ТАСС.
По его данным, удар был нанесен двумя ракетами из реактивных систем залпового огня «Ураган» с боевой кассетной частью.
По информации МЧС ДНР, пожар на данный момент ликвидировали. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.
В последний раз ВСУ обстреляли «Стирол» 12 августа, тогда снаряд попал в склад со стройматериалами, в котором загорелся рубероид.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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