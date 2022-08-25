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В ДНР сообщили об очередном обстреле территории химзавод «Стирол» в Горловке

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Украинские военные снова обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), на территории произошло возгорание, заявил директор завода Василий Агарков в эфире телеканала «Россия-24».

«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа — то же самое — невозможна по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», – цитирует его ТАСС.

По его данным, удар был нанесен двумя ракетами из реактивных систем залпового огня «Ураган» с боевой кассетной частью.

По информации МЧС ДНР, пожар на данный момент ликвидировали. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

В последний раз ВСУ обстреляли «Стирол» 12 августа, тогда снаряд попал в склад со стройматериалами, в котором загорелся рубероид. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных