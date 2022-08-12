ВСУ нанесли удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке
Вооруженные силы Украины обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке Донецкой народной республики, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что на территории завода возник пожар.
Позже мэр уточнил, что в результате удара никто из работников не пострадал, химическая угроза населению отсутствует. Снаряд попал в склад со стройматериалами, в котором загорелся рубероид. В результате этого жители Горловки видели черное задымление, на место уже приехали спасатели и начали ликвидацию пожара, уточнил Приходько.
Накануне мэр Горловки рассказал, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцево около Горловки. В тот же день Приходько сообщил, что украинские боевики подвергли обстрелу массив «Солнечный»: снаряды упали в районе автобусной остановки по ул. Гречнева, а также попали в здание развлекательного центра «Бермуды».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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