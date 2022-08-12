ВСУ нанесли удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке

Накануне мэр Горловки рассказал, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцево около Горловки. В тот же день Приходько сообщил, что украинские боевики подвергли обстрелу массив «Солнечный»: снаряды упали в районе автобусной остановки по ул. Гречнева, а также попали в здание развлекательного центра «Бермуды».