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ВСУ нанесли удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке Донецкой народной республики, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что на территории завода возник пожар.

Позже мэр уточнил, что в результате удара никто из работников не пострадал, химическая угроза населению отсутствует. Снаряд попал в склад со стройматериалами, в котором загорелся рубероид. В результате этого жители Горловки видели черное задымление, на место уже приехали спасатели и начали ликвидацию пожара, уточнил Приходько.

Накануне мэр Горловки рассказал, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцево около Горловки. В тот же день Приходько сообщил, что украинские боевики подвергли обстрелу массив «Солнечный»: снаряды упали в районе автобусной остановки по ул. Гречнева, а также попали в здание развлекательного центра «Бермуды».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных