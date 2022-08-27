Путин установил выплаты в 10 000 рублей для беженцев с Украины и из Донбасса

Ранее сообщалось, что Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям. Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.