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Путин установил выплаты в 10 000 рублей для беженцев с Украины и из Донбасса

Ведомости

Президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, появится соцвыплата инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5 000 руб., а также выплата 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.

Ранее сообщалось, что Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям. Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.

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Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили тогда в правительстве.

В июне правительство расширило программу субсидирования найма — в ее рамках работодатели могут получить господдержку, если примут на работу беженцев или тех, кто потерял работу из-за закрытия компании или сокращения штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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