Путин установил выплаты в 10 000 рублей для беженцев с Украины и из Донбасса
Президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. Документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, появится соцвыплата инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5 000 руб., а также выплата 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.
Ранее сообщалось, что Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям. Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.
Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили тогда в правительстве.
В июне правительство расширило программу субсидирования найма — в ее рамках работодатели могут получить господдержку, если примут на работу беженцев или тех, кто потерял работу из-за закрытия компании или сокращения штата.