Путин поручил выплатить родителям школьников Донбасса по 10 000 рублей

Выплату сможет получить один из родителей или законный представитель ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если до 15 сентября 2022 г. он приступил к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на этих территориях. 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2022 г.