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Путин поручил выплатить родителям школьников Донбасса по 10 000 рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил поручение, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской, Харьковской и Херсонской областях на каждого ребенка-школьника выплатят по 10 000 руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выплату сможет получить один из родителей или законный представитель ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если до 15 сентября 2022 г. он приступил к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на этих территориях. 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2022 г.

Срок исполнения поручения президент установил до 1 октября 2022 г., ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям. Беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 000 руб. на человека, аналогичные выплаты на более чем 3 млрд руб. получили жители пострадавших от боевых действий территорий.

В марте Путин подписал указ о выплатах для российских семей с детьми, имеющих небольшой доход. К 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных