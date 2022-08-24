Путин поручил выплатить родителям школьников Донбасса по 10 000 рублей
Президент России Владимир Путин утвердил поручение, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской, Харьковской и Херсонской областях на каждого ребенка-школьника выплатят по 10 000 руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Выплату сможет получить один из родителей или законный представитель ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если до 15 сентября 2022 г. он приступил к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на этих территориях. 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2022 г.
Срок исполнения поручения президент установил до 1 октября 2022 г., ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям. Беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 000 руб. на человека, аналогичные выплаты на более чем 3 млрд руб. получили жители пострадавших от боевых действий территорий.
В марте Путин подписал указ о выплатах для российских семей с детьми, имеющих небольшой доход. К 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.
Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.