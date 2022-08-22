Россия выплатила беженцам с территории Донбасса и Украины более 10 млрд рублей
Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 000 руб. на человека. Уже выплачено почти 7 млрд руб. Аналогичные выплаты на более чем 3 млрд руб. получили жители пострадавших от боевых действий территорий», – говорится в сообщении.
Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.
Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили тогда в правительстве.
В июне правительство расширило программу субсидирования найма – в ее рамках работодатели могут получить господдержку, если примут на работу беженцев или тех, кто потерял работу из-за закрытия компании или сокращения штата.
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