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Россия выплатила беженцам с территории Донбасса и Украины более 10 млрд рублей

Ведомости

Россия оказала материальную помощь в размере более 10 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также пострадавшим от боевых действий жителям, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 000 руб. на человека. Уже выплачено почти 7 млрд руб. Аналогичные выплаты на более чем 3 млрд руб. получили жители пострадавших от боевых действий территорий», – говорится в сообщении.

Всего с февраля в Россию с Украины и из ЛНР и ДНР прибыли более 3,5 млн человек, в том числе 571 000 детей.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили тогда в правительстве.

В июне правительство расширило программу субсидирования найма – в ее рамках работодатели могут получить господдержку, если примут на работу беженцев или тех, кто потерял работу из-за закрытия компании или сокращения штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных